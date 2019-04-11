وزير إسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى
المسجد الأقصى يشهد عمليات اقتحام واسعة للمستوطنين
اقتحم وزير الزراعة في حكومة الاحتلال، أوري أرئيل المسجد الأقصى المبارك، وسط حراسة مشددة ، اليوم الخميس.
وأوضحت دائرة العلاقات العامة والإعلام في الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن وزير الزراعة في حكومة الاحتلال برفقة مجموعة من المتطرفين اقتحموا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة بحراسة شرطية مشددة.
ويشهد مسجد الأقصى عمليات اقتحام واسعة للمستوطنين الذين يقومون بجولات استفزازية داخل باحات المسجد، إضافة لتأدية طقوس دينية تلمودية.
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