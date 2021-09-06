وزير الأمن الاسرائيلي: عملية هروب أسرى "جلبوع" تمت بدقة

لم يستبعد وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي عومر بارليف، أن تكون عملية هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع، قد تمت بمساعدة خارجية، مشيرا إلى أن العملية تمت بدقة وأنه كان مخططا لها.

واضاف وفقا للمواقع العبرية " نحن نحقق في الوقت الحالي".

وبشأن عمليات البحث عن الاسرى الفارين، قال الوزير إنه بالإضافة إلى احتمال عبورهم الحدود ، هناك احتمال أن يظل الستة في المنطقة ويخططون لشن هجوم. "تقديري الشخصي هو أن هذا الاحتمال أقل احتمالًا ، لكنني لن أتنبأ وسنأخذ كل الاحتمالات في الاعتبار".

من جهته قال موقع "والا" العبري انه يجري الفحص إن كان هنالك عناصر من السجانين قاموا بمساعدة الأسرى الستة على الهرب".

وتسببت عملية هروب الأسرى، بإحراج سلطات السجون الاسرائيلية، التي تأخرت في إجراء عملية عد الأسرى بعدما تلقت بلاغا عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل من قبل سائق بوجود أشخاص "مشبوهين" يركضون في الحقول.

وكشفت التحريات أنه فقط عند الساعة 3:25 فجرا تم اكتشاف اختفاء أول ثلاثة أسرى في جناح رقم 2، وبعد نصف ساعة تم اكتشاف اختفاء الثلاثة الآخرين.

وتم إبلاغ المؤسسة الأمنية الساعة الرابعة فجرا باختفاء الأسرى.

وقرر وزير الجيش الاسرائيلي بني غانتس الدفع بالمزيد من الجنود لمراقبة الحدود ونقاط التماس في اعقاب عملية الهروب.