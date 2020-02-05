وزير الخارجية الجزائري في "بنغازي" للقاء حفتر

وصل وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، الأربعاء “مطار بنينا” في مدينة بنغازي الليبية، للقاء اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وفق مصادر متطابقة.

وقالت “وزارة الخارجية” في الحكومة المؤقتة (شرق) غير المعترف بها دوليا، في بيان، إن “وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج، استقبل ظهر اليوم الأربعاء، نظيره الجزائري صبري بوقادوم”.

وفيما لم يوضح البيان سبب زيارة الوزير الجزائري، إلا أن مسؤولا بـ”الوزارة” قال إنه من المتوقع أن يجري الأخير محادثات مع حفتر في منطقة الرجمة شرقي بنغازي حيث مقر الأخير.

وتابع المسؤول، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن “الجزائر انخرطت مؤخرا في الملف الليبي بشكل كبير، وهي ثقل حقيقي في المعادلة الدولية، ولذلك تسعى جميع الأطراف في ليبيا لضمها إلى صفها”.

من جانبها، ذكرت صحيفة “العنوان” المحسوبة على حفتر، أنه كان في استقبال بوقادوم بالمطار، صقر الجروشي “رئيس أركان القوات الجوية” التابعة لمليشيات اللواء المتقاعد.

وأرفقت الصحيفة الخبر بصورة تظهر وصول الوزير الجزائري، وأضافت، في تدوينة منفصلة على فيسبوك، أن حفتر استقبل وزير الخارجية الجزائري في مكتبه بمنطقة الرجمة.

فيما نقلت قناة “روسيا اليوم” عن مراسلها في بنغازي، وصول بوقادوم إلى المدينة الليبية، مشيرة أن الوزير التقى رئيس الحكومة المؤقتة في طبرق عبد الله الثني.

وحتى الساعة لم يصدر أي تأكيد رسمي للزيارة من قبل الجانب الجزائري.