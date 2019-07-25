وزير الدفاع الأمريكي الجديد: مستعدون للتفوض مع إيران

أعلن وزير الدفاع الأمريكي الجديد، مارك إسبر، عن استعداد الولايات المتحدة لبدء مفاوضات مع إيران دون شروط مسبقة.

وفي تصريحات صحيفة بعد يوم من أداءه القسم وزيرا للدفاع قال إسبر إن "واشنطن لا ترغب في تصعيد التوتر في منطقة الخليج العربي"، مؤكدا سعيها لـ"خفض حدة التوتر".

وأضاف أن واشنطن "تريد اجتناب التوتر والمعاملة بمبدأ العين بالعين"، في إشارة إلى احتجاز بريطانيا ناقلة نفط إيرانية في مضيق جبل طارق، وكذلك احتجاز إيران لحاملة نفط بريطانية.

وأضاف: "إشارتنا إليها (إيران) واضحة للغاية، نحن نريد أن نلتقي معهم في أي وقت وفي أي مكان لنتحدث حول إمكانية العودة للمفاوضات وبدون شروط مسبقة".

وفي وقت سابق الأربعاء، عبر الرئيس الإيراني حسن روحاني عن استعداد بلاده للتفاوض مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن طهران "لم ولن تضيّع فرصة التفاوض مع واشنطن".