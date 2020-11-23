تقارير عبرية تزعم زيارة سرية لنتنياهو الى السعودية

ادعت وسائل إعلام إسرائيلية ان رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو قام بها إلى السعودية أمس الأحد للاجتماع مع ولي عهدها الأمير محمد بن سلمان بعد ساعات من رهن وزير الخارجية فيصل بن فرحان اي علاقات من اسرائيل باعادة الحقوق الفلسطينية واقامة دولتهم

وزعم موقع "واللا" الاخباري العبري إن رئيس الموساد يوسي كوهين رافق نتنياهو في رحلته السرية، وأضاف أن نتنياهو وصل إلى نيوم، على متن طائرة تابعة لرجل الأعمال أودي أنجل ولم يصدر اي رد فعل من الرياض

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن الطائرة قامت برحلتها إلى نيوم عندما كان من المقرر عقد اجتماع بين بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو هناك أمس الأحد.

وحسب موقع i24news الإسرائيلي، فإنه في الوقت الذي كان فيه نتنياهو مسافرا إلى السعودية، كان من المقرر عقد اجتماع مجلس الوزراء بشأن فيروس كورونا.

وأعلن ديوان رئيس الوزراء الاسرائيلي ، مساء السبت، تأجيل الاجتماع إلى يوم الاثنين لأن الوزيرين زئيف إلكين ويتزهار شاي لم ينتهيا من إعداد التوصيات بشأن استخدام الوسائل الرقمية للحد من المرض.

وقبل ساعات أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود أن بلاده "تؤيد التطبيع الكامل مع إسرائيل لكن ينبغي أولا إقرار اتفاق سلام دائم وكامل يضمن للفلسطينيين دولتهم بكرامة".