الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير بندر بن متعب بن عبدالله

اعلن الديوان الملكي السعودي في بيان الثلاثاء، وفاة الأمير بندر بن متعب بن عبد الله بن سعود بن عبد العزيز آل سعود.

وجاء في البيان الذي نشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) "انتقل إلى رحمة الله صاحب السمو الملكي الأمير / بندر بن متعب بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود".

واضاف البيان ان الراحل الأمير بندر بن متعب بن عبد الله بن سعود بن عبد العزيز آل سعود سيصلى عليه بعد صلاة عصر الجمعة في جامع الإمام تركي بن عبدالله في العاصمة الرياض.

والإثنين الماضي، اعلن الديوان الملكي السعودي في بيان وفاة الأمير عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود.