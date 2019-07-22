وفاة مدير وكالة الطاقة الذرية يوكيا أمانو

اعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفاة مديرها يوكيا أمانو، يوم الاثنين، عن عمر يناهز 72 سنة، وقالت انه توفي بعد مسار دبلوماسي وسياسي حافل.

وولد الراحل في سنة 1947، وتخرج من شعبة القانون في جامعة طوكيو، ثم التحق بالعمل في وزارة الخارجية، واختص أكاديميا في حل النزاعات الدولية وجهود الحد من الانتشار النووي.

وينتمي الياباني، أمانو إلى الحزب الديمقراطي الليبرالي في اليابان، وقد تولى منصبه على رأس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في سنة 2009، خلفا للمصري، محمد البرادعي.

وأسندت عدة مهام بارزة لأمانو في وزارة الخارجية اليابانية، ومثل طوكيو في عدد من المحافل والمؤتمرات الدولية.

وكان الدبلوماسي الياباني يؤمن بأن على الدول أن تتحرك بشكل كثيف لأجل تفادي أي خطر نووي ممكن، لأن حصول كارثة، ستكون له تداعيات على نطاق واسع، ولن تقتصر على بؤرة محدودة.