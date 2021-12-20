وفاة الوزيرة الأردنية السابقة أسمى خضر

توفيت الاثنين، وزيرة الثقافة الأردنية السابقة أسمى خضر عن عمر ناهز 69 عاما بعد صراع مع المرض، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وسبق ان شغلت الراحلة أسمى خضر العديد من المناصب الوزارية كوزير دولة وناطق رسمي باسم الحكومة من 2003 حتى 2005، ووزير ثقافة وناطق رسمي باسم الحكومة 2004 -2005، ووزيرة للثقافة في العام 2005.

و اسمى خضر من مواليد بلدة الزبابدة في محافظة جنين بالضفة الغربية عام 1952، وتحمل شهادة البكالوريوس في الحقوق من جامعة دمشق سوريا.

عملت الراحلة أسمى خضر في مجال التعليم في المدارس الثانوية الخاصة في العاصمة الاردنية عمان خلال الفترة من 1974 حتى 1978، قبل ان تنتقل للعمل في صحيفة الاخبار الاردنية حتى العام 1979، ثم تحصل في العام التالي على اجازة ممارسة مهنة المحاماة.

وترأست أسمى خضر لجنة المرأة في اتحاد المحامين العرب ثم اتحاد المرأة في الأردن.

أسمى خضر من مواليد بلدة الزبابدة في محافظة جنين بالضفة الغربية عام 1952

وفي عام 1990 شاركت في وضع «الميثاق الوطني» الذي عُدّ منعطفاً أساسياً في التاريخ الأردني الحديث.

وفي عام 2003 عينت وزيرة للثقافة في الحكومة الأردنية ثم أصبحت الأمينة العامة لـ «اللجنة الوطنية لشؤون المرأة» في الأردن.

وحازت أسمى خضر على وسام الاستقلال الأردني من الدرجة الأولى من الملك الحسين عن صياغة الميثاق الوطني الأردني 1991.

كما حازت على جائزة الشرف للمدافعين عن حقوق الإنسان من منظمة مراقبة حقوق الإنسان، وجائزة الامم المتحدة لمجابهة الفقر عن الإسهامات في مجال تحقيق أهداف التنمية للألفية 2003،

وحصلت أسمى خضر على عدة شهادات وجوائز تقديرية متعلقة بالدفاع عن حقوق الانسان وحقوق المرأة والإسهام في العمل التنموي والاجتماعي.