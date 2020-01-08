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وفد إيطالي يرفه عن أطفال وفتيات غزّة

منشور 08 كانون الثّاني / يناير 2020 - 01:03
وفد إيطالي يرفه عن أطفال وفتيات غزّة

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