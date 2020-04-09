وفيات فيروس كورونا في أمريكا تتجاوز 14600

أفاد إحصاء لرويترز بأن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا تجاوز 14600 اليوم الأربعاء ليصبح ثاني أعلى عدد مسجل في العالم بعد إيطاليا.

وسجلت إيطاليا أعلى عدد من الوفيات في العالم وهو 17669 بينما حلت إسبانيا في المركز الثالث بعدد وفيات بلغ 14555.

وحذر مسؤولون امريكيين المواطنين بأن عدد الوفيات سيزيد بشكل مقلق هذا الأسبوع حتى رغم أن نموذجا أعدته جامعة مرموقة اليوم الأربعاء قلص توقعاته لعدد الوفيات بسبب الجائحة بنسبة 26 في المئة إلى 60 ألفا.

ووفقا لإحصاء رويترز، سجلت الوفيات في الولايات المتحدة رقما يوميا جديدا بأكثر من 1900 حالة جديدة في يوم واحد. (رويترز)