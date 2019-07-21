لاريجاني: بريطانيا تلقت الرد المناسب.. ولندن تصف احتجاز ناقلة النفط بالخطوة العدائية

حذر سفير إيران لدى بريطانيا حميد بعيدي نجاد من خطورة الأزمة الحالية بين طهران ولندن، قائلا إن قوى داخلية في المملكة المتحدة تحاول تأجيج التوتر بين البلدين.

وقال نجاد في تغريدة على "تويتر": "على حكومة المملكة المتحدة ردع تلك القوى السياسية المحلية التي ترغب في تصعيد التوتر بين إيران والمملكة خارج إطار مسألة السفن".

وشدد على أن هذا الأمر خطير وغير حكيم في هذا "الوقت الحساس" بالنسبة للمنطقة، وتابع أن إيران تتخذ موقفا ثابتا بهذا الشأن و"مستعدة لمختلف السيناريوهات".

وكشف التلفزيون الإيراني عن الحالة الصحية لطاقم الناقلة البريطانية "ستينا إمبيرو" البالغ عددهم 23 شخصا.

وأكد مراد عفيفي بور مدير مصلحة الموانئ والملاحة البحرية في محافظة هرمزغان الإيرانية اليوم الأحد، أن جميع أفراد طاقم الناقلة البريطاينة بخير وصحة جيدة.

لاريجاني: بريطانيا تلقت الرد المناسب

وندّد رئيس مجلس الشورى في إيران علي لاريجاني باحتجاز بريطانيا ناقلة النفط الإيرانية، ووصف فعلة لندن هذه بالقرصنة، مؤكدا أنها تلقت الرد المناسب

وقال حسين علي حاجي دليكاني النائب عن أهالي شاهين شهر في الاجتماع المفتوح للبرلمان اليوم الأحد موجها خطابه إلى لاريجاني، إنه كان من المتوقع التحدث عن المفاخر التي حققتها القوة البحرية التابعة للحرس الثوري في احتجاز ناقلة النفط البريطانية وفق المادة 110 من النظام الداخلي للمجلس، إلا أن لاريجاني أجابه باختصار قائلا إن البريطانيين قاموا بالقرصنة وتلقوا الرد المناسب.

بريطانيا: خطوة عدائية

من جانبها وصفت وزيرة الدفاع البريطانية بيني موردونت احتجاز إيران للناقلة البريطانية Stena Impero بأنه خطوة عدائية، قائلة إن الحادث لم يقع في المياه الإيرانية، وإنما في العمانية.

وشكرت الوزيرة في تصريح تلفزيوني أمس السبت البحرية البريطانية على ما فعلت في سبيل "ردع الهجوم وحماية عشرات السفن التجارية أثناء عبورها مضيق هرمز"، لافتة إلى أن الفرقاطة البريطانية HMS Montrose كانت على بعد 60 دقيقة عن موقع احتجاز الناقلة.

وشددت موردونت على أن لندن ستواصل العمل مع شركائها الدوليين لضمان حرية الملاحة عبر المضيق الاستراتيجي، مشيرة إلى أن ما يصل إلى 30 سفينة بريطانية تعبر المضيق يوميا

عمان تدعو ايران للافراج عن السفينة

من جهتها دعت سلطنة عمان السلطات الإيرانية إلى الإفراج عن ناقلة النفط البريطانية المحتجزة لديها، مؤكدة ضرورة تحلي جميع الأطراف بضبط النفس

وقالت مسقط في بيان نقلته وسائل إعلام عمانية اليوم الأحد، إن السلطنة تتطلع إلى إطلاق الحكومة الإيرانية سراح السفينة البريطانية وتدعو الجميع إلى حل الخلافات بالطرق الدبلوماسية.

وأضافت: "سلطنة عمان تتابع باهتمام بالغ حركة الملاحة في مضيق هرمز وتدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس وعدم تعريض مضيق هرمز لمخاطر تؤثر على حرية الملاحة".

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن يوم الجمعة احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، قال إنها لم تلتزم بقوانين الملاحة البحرية.

وذكر أن قوارب القوات البحرية في المنطقة الأولى وبأوامر من مؤسسة موانئ محافظة هرمزغان قامت باحتجاز الناقلة "ستينا إمبرو".

وأضاف أنه تم توجيه الناقلة إلى السواحل الإيرانية وتسليمها إلى منظمة الموانئ والملاحة الإيرانية لبدء التحقيقات وطي المراحل القانونية.

وسبق لسلطات جبل طارق وبريطانيا أوائل الشهر الجاري واحتجزت ناقلة النفط الإيرانية Grace1 التي قيل إنها كانت متوجهة إلى سوريا خرقا للعقوبات الأوروبية ضد دمشق، وهو ما رفضته طهران مطالبة بالإفراج عنها