يخت الملياردير الروسي أبراموفيتش يصل تركيا

رسا يخت يملكه الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، في ميناء في تركيا التي لم تنضم للعقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو والتي طالت أيضا أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي، وأثرياء آخرين.

جمدت بريطانيا أصول أبراموفيتش

والتقطت مشاهد لليخت "سولاريس"، البالغ طوله 140 مترا ويرفع علم برمودا، في منتجع بودروم بجنوب غرب تركيا يوم الاثنين، بعد أكثر من أسبوع على رصده في مرفأ بجمهورية الجبل الأسود (مونتينيغرو)، غير المنضوية في الاتحاد الأوروبي.

وتركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي وترتبط بعلاقات قوية مع روسيا وأوكرانيا، لم تنضم للعقوبات التي تستهدف موسكو.

وجمدت بريطانيا أصول أبراموفيتش الذي يمتلك يختا آخر أكبر حجما، هو "إيكليبس" البالغ طوله 162 مترا، كما فرضت عليه حظر سفر.

وأبراموفيتش البالغ 55 عاما، والذي اشترى نادي تشيلسي في عام 2003، من بين الأشخاص الروس الذين أدرجوا على قائمة عقوبات أقرها الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي.

أبراموفيتش نقل ملكية شركاته قبل العقوبات

وكان رجل الأعمال الروسي، رومان أبراموفيتش، نقل ملكية شركات استثمارية له إلى أحد شركائه، والتي كانت تستخدم في امتلاك حصص في الطاقة المتجددة والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسرائيل، إلى أحد شركائه في الأعمال، وفقا لإيداعات الأوراق المالية".