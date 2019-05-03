"يرموك نت" يوثق يوثيق الذاكرة الجمعيّة للمخيمات الفلسطينية

أطلق ناشطون فلسطينيون من أبناء مخيم اليرموك موقعاً إلكترونياً حمل اسم “مخيم اليرموك نت “(yarmoukcamp.net) لتوثيق الذاكرة الجمعيّة لمخيم اليرموك والمخيمات الفلسطينية.

وأكد الناشطون الفلسطينيون لمجموعة العمل أن الهدف الرئيسي من تأسيس موقعهم الإلكتروني الجديد هو توثيق الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية الفلسطينية عامة وداخل المخيمات خاصة، وخلق بيئة آمنة وداعمة لأبناء الشعب الفلسطيني لطرح ومبادراتهم والتواصل الفعال فيما بينهم، وتوفير الإحصائيات والمسوح الدورية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ونشر البحوث والدراسات بمختلف المجالات الدورية المتعلقة بالقضية الفلسطينية بشكل عام وأبناء الشتات الفلسطيني بشكل خاص.

وأشار الناشطون إلى أن الموقع يُعنى بلغة الحوار كمعيار و بثقافة الاختلاف كفضاء موضوعي لمختلف الأفكار, منوهين إلى أنهم يرحبون بكل ما هو جديد في مجال الدراسات و البحوث المتعلقة بقضية فلسطين أرضاً و شعباً في الداخل المحتل و المنافي.

هذا ويسعى الموقع بحسب الناشطين إلى أن يكون منبراً حراً يرصد واقع المخيمات الفلسطينية باعتبارها جزء من جغرافية الوطن السليب وهو بهذا فضاء منفتح على المعنى الإنساني العميق لقضيتنا المركزية فلسطين و الظلم الذي لحق بشعبها منذ قرن أو يزيد.

ويشتمل موقع مخيم اليرموك نت على 8 أبواب: معرض الصور، معرض الفيديو، نشاطات، فني، أدب، سياسية، توثيق، والمخيمات الفلسطينية.