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“المعابر” الفلسطينية تتهم أمن غزة بعرقلة عمل معبر “كرم أبو سالم”

“المعابر” الفلسطينية تتهم أمن غزة بعرقلة عمل معبر “كرم أبو سالم”
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