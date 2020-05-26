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“قرد” يتحرش بإعلامية مصرية على الهواء.. شاهد

منشور 26 أيّار / مايو 2020 - 07:23
لبنى عسل
لبنى عسل

تعرضت الإعلامية المصرية لبنى عسل، إلى موقف محرج على الهواء، حيث تحرش بها قرد “نسناس” ظهر في برنامج المقالب “كريزي تاكسي” الذي كان يعرض خلال شهر رمضان.
وحاولت “عسل” مداعبة النسناس “بقاليلو ، واستجاب لها في البداية، لكنها لم تستطع السيطرة عليه بعد أن هاجمها، مما اضطرها إلى الهروب منه والصراخ ومغادرة الاستديو.


وأثار هروب لبنى عسل ضحكات زميلها في البرنامج وكل من شاهد الحلقة سواء خلف الكاميرات أو أمام الشاشة.
وشارك النسناس “بقاليلو” في الموسم الثاني برنامج المقالب “كريزي تاكسي”، من تقديم الممثل المصري، إبراهيم السمان، الذي عرضته فضائية “الحياة” المصرية حصريا عبر شاشتها في رمضان 2020 بعد النجاح الذي حققه موسمه الأول برمضان الماضي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو على “تويتر”، وسط حالة سخرية من الإعلامية لطرافة الموقف الذي تعرضت له.


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