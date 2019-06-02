14 قتيلا بانفجار سيارة مفخخة في مدينة أعزاز السورية

قُتل 14 شخصاً في انفجار سيارة مفخخة في مدينة أعزاز في ريف حلب الشمالي (شمال غرب سوريا) قرب الحدود مع تركيا، كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إنّ أكثر من 20 جريحاً سقطوا أيضاً في التفجير الذي استهدف المدينة الواقعة في قلب منطقة النفوذ التركي بمحافظة حلب الشمالية.

من جانبه ذكر مركز أعزاز الإعلامي التابع لنشطاء المعارضة أن الانفجار قتل ما لا يقل عن 13 شخصاً. ووقع الانفجار عقب آذان المغرب.

وتعرضت البلدة، التي كانت خاضعة في السابق لسيطرة مقاتلين أكراد معارضين لتركيا، لهجمات مشابهة في السابق.

