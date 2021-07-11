160 هجوما استهدفت ابراجا للكهرباء بالعراق خلال 7 أشهر

تعرض 160 برجا لنقل الطاقة الكهربائية في انحاء العراق الى هجمات خلال الشهور السبعة الاخيرة، وبمعدل 23 هجوما شهريا، بحسب ما تكشفه وثيقة صادرة من قيادة شرطة الطاقة التابعة لوزارة الداخلية.

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وكما تبين الوثيقة فقد "تعرض 160 برجًا وخطًا لنقل الطاقة الكهربائية لهجمات منذ يناير/كانون ثان الماضي وحتى 10 يوليو/تموز الجاري".

وأوضحت أن "مجموع الأبراج التي تعرضت للتخريب بلغ 106 أبراج، إلى جانب 54 خطًا لنقل الكهرباء في عموم البلاد".

وفي الأسابيع الأخيرة، زادت وتيرة هجمات بعبوات ناسفة على خطوط نقل الطاقة الكهربائية في المحافظات الواقعة شمالي وغربي وشرقي العراق، ما فاقم أزمة نقص الكهرباء في البلاد.

واتهم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، السبت، "قوى واهية"، لم يسمها، بالعمل على أن لا تصل بلاده إلى الاكتفاء الذاتي في قطاع الطاقة الكهربائية والغاز.

قال الكاظمي خلال اجتماعه مع مسؤولي وزارة الكهرباء في بغداد، إن "هناك قوى واهية تعمل على أن لا يصل العراق إلى الاكتفاء الذاتي في الطاقة والغاز، وتحاول إعاقة هذه الجهود بكل وسيلة".

واشار الكاظمي الى انه "سبق أن أنفق العراق ما يقرب من 80 مليار دولار على قطاع الكهرباء منذ عام 2003، لكن الفساد كان عقبة قوية أمام توفير الطاقة للناس بشكل مستقر، وهو إنفاق غير معقول دون أن يصل الى حل المشكلة من جذورها".

وتابع أن "الإرهابيين وداعميهم يستهدفون محطات وأبراج الطاقة الكهربائية بشكل متواصل لمنع استقرار المنظومة الكهربائية".

وأردف: "لا توجد حلول سريعة لمشكلة الكهرباء، لكننا نضع الحلول والإجراءات بأسرع أداء ممكن".

وتتهم السلطات العراقية مسلحي "داعش" بالوقوف وراء معظم الهجمات.

ومنذ سنوات، يحتج العراقيون على تردي خدمة الكهرباء وخاصة خلال فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة ووصولها 50 مئوية في بعض المناطق.

ويستورد العراق الغاز من إيران المجاورة لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء، كما أن بغداد تستورد 1200 ميجاوات من الكهرباء من طهران منذ سنوات.