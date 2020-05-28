1644 إصابة جديدة بكورونا في السعودية و1967 في قطر

ايضا سجلت السعودية 16 وفاةً جديدة بالفيروس، بينما توفي ثلاثة في قطر.

ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في السعودية وقطر الخميس، فيما رصدت البحرين ولبنان إصابات جديدة.

في السعودية، أعلنت وزارة الصحة في بيان، 16 وفاةً، و1644 إصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 80 ألفا و185، بينها 441 وفاة، و45 ألفا و553 حالة تعاف.

وفي قطر، سجلت وزارة الصحة في بيان، 3 وفيات و1967 إصابة بالفيروس.

وقالت الوزارة إن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 50 ألفا و914، بينها 33 وفاة، و15 ألفا و399 حالة تعاف.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 285 إصابة بالفيروس، و143 حالة تعاف.

وأكدت الوزارة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 9 آلاف و977، بينها 15 وفاة، و5 آلاف و295 حالة تعاف.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 7 إصابات، و79 حالة تعاف.

وقالت الوزارة إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى ألف و168، بينها 26 وفاة، و699 حالة تعاف.

