1736 وفاة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة خلال يوم

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، 1736 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة المنقضية.

جاء ذلك بحسب أحدث بيانات صادرة عن جامعة جونز هوبكنز، الأمريكية.

ويعتبر هذا الرقم هو أكبر عدد قد حدث خلال يوم واحد منذ تفشي الفيروس بالبلاد، وكان الرقم القياسي السابق، هو 1344، وفقا لما وثقته بيانات جامعة جونز هوبكنز في 4 أبريل/نيسان الجاري.

وحتى الآن، هناك ما لا يقل عن 396,223 إصابة بالفيروس في الولايات المتحدة، حسب إحصاءات جامعة جونز هوبكنز. في حين توفي 12,722 شخصًا.

وحتى يوم الثلاثاء، تم الإبلاغ عن 28.027 إصابة مؤكدة جديدة.

ويشمل إجمالي الحالات جميع الولايات الخمسين، ومنطقة كولومبيا والأقاليم الأمريكية الأخرى، إضافة لجميع الحالات التي أُعيدت إلى البلاد.

وحتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و419 ألفا، توفي منهم أكثر من 81 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 301 ألف، بحسب موقع “Worldometer”. (الأناضول)