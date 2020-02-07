183 قتيل في سورية منذ آخر اعلان لوقف اطلاق النار

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تحديثاً للانتهاكات المرتكبة من قبل النظام وروسيا شمال سوريا خلال الفترة الممتدة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الساعة 00:01 من يوم 12/ كانون الثاني/ 2020 حتى 7/ شباط/ 2020.

وقالت الشبكة إنها وثقت مقتل 183 مدنياً، بينهم 52 طفلاً و30 سيدة، وارتكاب 9 مجازر، على يد قوات الحلف السوري الروسي في شمال غرب سوريا، لافتة إلى أن قوات النظام السوري قتلت 68 مدنياً، بينهم 12 أطفال، و7 سيدات، وارتكبت مجزرة واحدة، 59 منهم وجزرة واحدة في محافظة إدلب، و9 بمحافظة حلب.

وقتلت القوات الروسية 115 مدنياً، بينهم 40 طفلاً و23 سيدة، وارتكبت 8 مجازر، 56 منهم في إدلب و5 مجازر، و59 في حلب و3 مجازر.

وسجلت الشبكة 5 حوادث اعتداء على منشآت طبية، و14 على منشآت تعليمية، و13 على مراكز للدفاع المدني (منشآت وآليات) على يد قوات الحلف السوري الروسي في شمال غرب سوريا في الفترة ذاتها.

وتقود روسيا وإيران مع النظام حملة عسكرية واسعة النطاق بريفي إدلب وحلب تهدف للسيطرة على الطريق الدولية، وسط قصف جوي وصاروخي عنيف ومركز منذ تشرين الأول المنصرم، في ظل صمت دولي عما يجري من حرب إبادة شاملة في المنطقة ضد ملايين المدنيين.