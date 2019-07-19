20 قتيلا بغارات للطيران المصري على معاقل "للتكفيريين" بسيناء

قالت مصادر امنية مصرية ان القوات الجوية واصلت الجمعة غارات مكثفة على معاقل "العناصر التكفيرية" جنوب العريش وجنوب مدينة بئر العبد.

وحسب المصادر فان الطائرات الحربية قصفت اكثر من 100 معقل للعناصر التكفيرية بالمناطق الجبلية الواعرة وتم تدمير سيارات ربع نقل ودراجات نارية .

وحسب تقارير أولية أسفرت الضربات الجوية عن مقتل أكثر من 20 عنصرا كانوا يحاولون الفرار من الضربات الجوية جنوب مدينة بئر العبد ومازالت الضربات الجوية متواصلة.

وذكرت المصادر ان الغارات تأتي "بعد أحداث أرهابية نفذتها العناصر الارهابية بمدينتي بئر العبد والشيخ زويد قتل خلالها 4 مواطنين ومجند في الشيخ زويد.

