3 شهداء في مخيم بلاطة والاحتلال يفجر منازل بالصواريخ

استشهد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين عندمااقتحمت مجموعات كبيرة من قوات الجيش الاسرائيلي والوحدات الخاصة مخيم بلاطة بالقرب من نابلس

والشهداءهم:- فتحي جهاد عبد السلام رزق (٣٠ عاماً)، عبد الله يوسف محمد أبو حمدان (٢٤ عاماً)، محمد بلال محمد زيتون (٣٢ عاماً).

وقالت مصادر فلسطينية ان المخيم شهد أكبر عملية اجتياح لقوات الاحتلال الإسرائيلي للمخيم، حيث رافق العملية الجبانة اقتحام ثلاثين منزلاً وتفجير ثلاثة منازل بالصورايخ، وإصابة وإعتقال عدداً من الفلسطينيين رحم الله أقمار مخيم بلاطة الذين ارتقوا إلى جنات الخلد في أكبر عملية اجتياح لقوات الاحتلال الإسرائيلي للمخيم، رافق العملية الجبانة اقتحام ثلاثين منزلاً وتفجير ثلاثة منازل بالصورايخ، وإصابة وإعتقال عدداً من المواطنين.

وقالت وسائل اعلام عبرية ان "قوات الامن تعمل في مخيم الاجئين بلاطة لواء السامري نابلس بهدف استهداف مخربين لمنظمة فتح الارهابية تم القضاء على ارهابي وجاري العمل على استهداف المخربين"

وافادت مصادر طبية وامنية فلسطينية ان قناصة الاحتلال التي انسحبت فيما بعد من المكان كانت توجه بشكل مباشر لطواقم الاسعاف

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