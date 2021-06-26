3 قتلى بانفجار سيارة في عفرين السورية (فيديو)

لم يعرف على الفور ما إذا كان الشخص المستهدف بالانفجار مدنيًا أم عسكريًا.

قُتل 3 أشخاص بينهم طفلة، وجُرح آخرون بانفجار سيارة على طريق إعزاز قرب دوار كاوا الحداد، بمدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية، والفصائل الموالية لها في ريف حلب الشمالي الغربي.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت، إن انفجار السيارة نتج عن عبوة ناسفة، مبينًا أن هوية الشخص المستهدف لم تُعرف إذا ما كان مدنيًا أم عسكريًا.

يذكر أن مدينة الراعي الخاضعة لسيطرة موالين لتركيا، شمال شرق حلب، شهدت، في السابع من الشهر الجاري، انفجار عبوة ناسفة في سوق شعبي ما أسفر عن مقتل شخص، وإصابة 9 آخرين بينهم طفل.