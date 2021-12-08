3 قتلى جراء موجة طقس سئ في مصر

لقي ثلاثة اشخاص على الاقل مصرعهم جراء موجة طقس سئ سادت مختلف انحاء مصر الاربعاء، وتخللتها رياح عاصفة تسببت في اغلاق اثنين من اهم موانئ شرقي البلاد.

وقالت صحيفة أخبار اليوم أن شابا (25 عاما) في مدينة السنطة بمحافظة الغربية لقى مصرعه إثر سقوط شجرة ضخمة عليه أثناء قيادته لـ"توكتوك" (مركبة ذات 3 عجلات)، بسبب موجة الرياح الشديدة.

كما لقت سيدة تبلغ من العمر 62 عاما، مصرعها عقب سقوط شجرة عليها أثناء سيرها في إحدى طرق محافظة الإسماعيلية (شمال شرق)، وتوفيت اخرى (60 عاما) ي الدقهلية "عندما سقطت من أعلى سطح منزلها في ‏مدينة دكرنس بسبب سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح"، بحسب المصدر ذاته.

وأصيب بائع متجول (57 عاما) في المحافظة ذاتها بجروح خطيرة، بعدما سقط عليه ‏صندوق كبير من سطح أحد المنازل أثناء تواجده بمدينة منية النصر "نتيجة الرياح الشديدة"

وشهدت عدة مناطق في مصر، سقوط أعمدة إنارة ولوحات دعائية وتطاير حواجز في طرق سريعة، بسبب شدة الرياح، وفق إعلام محلي.

وأفادت صحيفة اليوم السابع أن هيئة موانئ البحر الأحمر، قررت مساء الأربعاء، إغلاق ميناءي شرم الشيخ والسويس "نظرا لسوء الأحوال الجوية، حيث وصلت شدة الرياح إلى 27 عقدة (نحو 50 كلم في الساعة)".

توقعات بانتهاء موجة الطقس السئ في مصر اعتبارا من الخميس

وقالت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات متلفزة، إن العاصفة أثرت على معظم المحافظات، لافتة إلى أنها ستنتهي نهاية الأربعاء لتعود الأجواء لطبيعتها.

واستعدت محافظات مصر بتحذيرات مسبقة من شدة الرياح والطقس السيئ، والدعوة للحذر، فيما عطلت بعض المحافظات الدراسة.

حالة الطقس في القاهرة

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تنويه لها عبر صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، إن محطات الرصد الجوي التابعة للهيئة، تشير إلى تحسن نسبي في الأحوال الجوية على محافظة القاهرة.

وأضافت أن مستوى الرؤية الأفقية الآن على القاهرة 4000 متر، ومن المتوقع أن يعم التحسن التام على كافة الأنحاء في الساعات القادمة.

وأوضحت الهيئة ان موجة عدم الاستقرار الحالية التي تشهدها البلاد وخاصة العاصفة الترابية، ستنتهي الخميس، على أن يشهد الطقس استقرارا في الأحوال الجوية حتى يوم الاثنين المقبل.

وأشارت إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار على السواحل الشرقية، مع هدوء ارتفاع الأمواج وإعادة فتح الموانئ الخميس.

دعاء الرياح والعواصف الترابية

وقبيل دخول مصر في موجة الطقس السئ الاخيرة، بادر مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الى نشر دعاء الرياح، قائلا انه كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وآله وسلم إِذَا عَصَفَتِ الرِّيحُ يقول: «اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ» رواه مسلم

وأما عن دعاء الرياح والعواصف الترابية، فجاء كالتالي:" سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.. اللهم لا تهلكنا بغضبك وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين".

وجاء في السنة أن رسول صلى الله عليه وسلم قال عن الرياح إن "الريح من رَوْح الله تعالى، تأتي بالرحمة، وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسُبُّوها، واسألوا اللهَ خيرَها، واستعيذوا بالله من شرها".

أدعية الرياح القوية والغبار

وبحسب ما توارد في كتب السنة النبوية، وصحيح مسلم ، وأئمة العلماء الكبار، فقد كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول حين هبوب الرياح القوية والغبار: "اللهم إني أسألك خيرها، وخير ما فيها، وخير ما أُرسلت به، وأعوذ بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أُرسلت به".

ومن أدعية الريح القوية والغبارأيضا: "اللهم إنا نستغفرك لكل ذنب يعقب اليأس من رحمتك والقنوط من مغفرتك والحرمان من سعة ما عندك، اللهم إنا يستغيثون برحمتك الواسعة من خزائن جنودك".

ويمكن للمسلم أن يدعو عند الرياح القوية أيضا بـ"يا لطيف، يا لطيف، يا لطيف، الطف بي بلطفك الخفي واعني بقدرتك، اللهم أني أنتظر فرجك وأرقب لطفك فالطف بي ولا تكلني إلي نفسي ولا إلى غيرك لا إله إلا الله الرحمن الرحيم".

ويستطيع المسلم أن يدعو بـ:"اللهم انا نستغفرك من كل ذنب يمحق الحسنات ويضاعف السيئات..ويحل النقمات ويغضبك يارب الأرض والسماوات" عند الرياح القوية والغبار.