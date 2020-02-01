5 الاف مرتزق وصلو الى ليبيا بدعم اردوغان

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن عدد المرتزقة الذين نقلتهم تركيا أو تعدهم للنقل إلى ليبيا، ارتفع إلى نحو 4700، لكنهم بدأوا تكبد خسائر بالعشرات بين القتلى في معارك طرابلس، و”الهاربين” إلى أوروبا.

وأوضح المرصد في بيان له، أن 72 مسلحا من المرتزقة الذين أرسلتهم أنقرة قتلوا في طرابلس، بينما بات 64 منهم في أوروبا، بعد فرارهم عبر ليبيا، أشهر بوابة هجرة غير شرعية إلى أوروبا.

وقال المرصد إنه “يواصل متابعة عملية نقل المقاتلين التي تقوم بها تركيا من الأراضي السورية إلى داخل الأراضي الليبية، إذ تتواصل عملية تسجيل أسماء الراغبين بالذهاب إلى طرابلس بالتزامن مع وصول دفعات جديدة من المرتزقة إلى هناك”.

وتابع: “ارتفع عدد المجندين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية طرابلس حتى الآن إلى نحو 2900 مرتزق، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1800 مجند، وسط استمرار عمليات التجنيد بشكل كبير سواء في عفرين أو مناطق (درع الفرات) ومنطقة شمال شرق سوريا”.

وأضاف المرصد أن المتطوعين من فصائل لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وفيلق الشام وسليمان شاه ولواء السمرقند. وحسب المرصد، فإن نحو 64 مقاتلا من ضمن الذين توجهوا إلى ليبيا، باتوا حاليا في أوروبا، كما “وثق المرصد مزيدا من القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا في معارك طرابلس، ليرتفع عددهم جراء العمليات العسكرية في ليبيا إلى 72”.

سلامة يلتقي بحفتر

وصل المبعوث الأممى لليبيا غسان سلامة، اليوم السبت، إلى بنغازي للقاء قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، قد أكد الحاجة لتفادي أي تصعيد إضافي لمنع نشوب حرب أهلية في البلاد، لافتاً إلى أن السلاح ما زال يصل إلى الأطراف المتقاتلة.

وقال سلامة – خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في ليبيا الخميس الماضي – : “إن مقاتلين يدعمون قوات الوفاق يتوافدون بالآلاف”، مدينا الانتهاكات لمقررات مؤتمر “برلين”.

وأضاف أن الهدنة بقيت حبراً على ورق، فقد تم خرقها وتسجيل 110 انتهاكات، ما أدى إلى خسائر بشرية، مشيرا إلى أنه في اليومين الأخيرين قتل 4 أطفال في منطقة الهضبة.