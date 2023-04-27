شنقا وبالرصاص وقطع الشرايين.. 5 حالات انتحار في بغداد خلال 24 ساعة

اقدمت مراهقة عراقية على شنق نفسها بوشاح (شال) داخل منزلها، في خامس حالة انتحار في بغداد خلال 24 ساعة.

وتراوحت الاساليب المستخدمة في تنفيذ عمليات الانتحار ما بين الشنق واطلاق النار وقطع شرايين الرقاب والايدي.

وفي احدث حالة انتحار في بغداد ، نقل موقع "شفق نيوز" عن مصدر امني قوله ان مراهقة تبلغ من العمر 14 عاما "قامت بشنق نفسها بواسطة وشاح (شال)" داخل منزلهم في في حي الامين شرقي بغداد.

واضاف المصدر انه تم فتح تحقيق في الواقعة التي لم تعرف دوافعها، فيما جرى نقل جثة الفتاة الى دائرة الطب العدلي في بغداد.

زوجان يقدمان على الـ انتحار في بغداد

وقبل هذه الحادثة بساعات، كان زوجان يقدمان على الـ انتحار في بغداد بطريقة بشعة في قرية الذهب الأبيض التابعة لقضاء أبو غريب غربي بغداد، بحسب ما افاد مصدر امني.

واوضح المصدر ان كلا الزوجين البالغ عمرهما 27 و24 عاما على التوالي، قاما بجرح نفسيهما في منطقة الرقبة ووريد الذراع وفي الصدر باستخدام الة حادة، ما ادى الى نزفهما حتى الموت.

على ان تقارير اخرى قالت ان الزوجين جرى نقلهما الى المستشفى من قبل ذويهما، وانهما لا يزالان يتلقيان العلاج، ودون معرفة الدوافع التي جعلتهما يقدمان على ما فعلاه.

وفي واقعة اخرى لا يزال يلفها الغموض، اطلق طالب صيدلة النار على نفسه من مسدس في حي العلاوي وسط بغداد الخميس، بحسب ما افاد موقع "شفق نيوز".

انتحار مراهقة شنقا بمروحة السقف

ومساء الاربعاء، كان ذوو مراهقة في السابعة عشرة من العمر يعثرون على جثتها معلقة من رقبتها الى مروحة سقف منزلهم في منطقة الدورة جنوبي بغداد.

وقال مصدر امني ان ذوي المراهقة قالوا ان ابنتهم "كانت تعاني من حالة نفسية".

انتحار في بغداد .. منظمة "حقوق المرأة العراقية" شككت في رواية انتحار رانيا محمد سامي

وأوضح البيان، نقلا عن مصدر لم يكشف عن اسمه، أن الفتاة كانت تحاول الانتقال للعيش مع والدتها، أو حتى زيارتها إلا أنها كانت تمنع من ذلك، منوها إلى أن الفتاة منعت أيضا من إكمال تعليمها.

وشككت منظمة "حقوق المرأة العراقية" في بيان بطبيعة ظروف وملابسات انتحار المراهقة التي تدعى "رانيا" ذات ال 17 ربيعا، عقب انتشار فيديو يظهر جثتها وهي معلقة بمروحة في السقف.

انتحار في النجف بسبب "خلافات زوجية"

الى ذلك، قال موقع "السومرية نيوز" نقلا عن دائرة صحة مدينة النجف جنوب بغداد، أن شابة تبلغ من العمر 17 عاما اقدمت على الانتحار في حي العسكري شمالي المدينة، عازية السبب الى "خلافات زوجية".

ولم يوضح الموقع الطريقة التي اقدمت فيها هذه الشابة على الانتحار.

وشهد العراق ارتفاعا ملحوظا في عدد حالات الانتحار منظمة الصحة العالمية، ان واحدا من كل أربعة عراقيين من هشاشة نفسية في بلد يوجد فيه ثلاثة أطباء نفسيين لكل مليون شخص.