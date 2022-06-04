6 إصابات من الجيش السوري بقصف تركي.. وأردوغان: نستكمل خطنا الأمني بعمق 30 كم

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن العمليات العسكرية التركية في شمال سوريا، مزقت الممر الإرهابي المراد تشكيله على الحدود الجنوبية.

وأضاف الرئيس التركي، إن "المنطقة الممتدة بعمق 30 كم بمحاذاة حدودنا الجنوبية هي منطقتنا الأمنية، ولا نريد أن يزعجنا أحد هناك، ونقوم بخطوات في هذا الخصوص".

وقال أردوغان: "نواصل بعناية الأعمال المتعلقة باستكمال خطنا الأمني على حدودنا الجنوبية عبر عمليات جديدة".

وأضاف الرئيس التركي: "مزقنا الممر الإرهابي المراد تشكيله على حدودنا الجنوبية من خلال عمليات درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام ودرع الربيع وقفل المخلب".

قصف تركي على الحسكة

وأفادت مصادر في الحسكة، بوقوع 6 إصابات في صفوف الجيش السوري جراء قصف تركي لقرية أم الكيف قرب تل تمر التابعة لمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا.

وقالت مصادر محلية إن الجيش التركي والفصائل السورية المسلحة الموالية لأنقرة استهدفت قرية أم الكيف الواقعة غرب ناحية تل تمر بالمدفعية الثقيلة منذ الساعة الرابعة من فجر اليوم السبت.

من جهتها قالت وكالة "سانا" إن "محطة تحويل كهرباء ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي خرجت من الخدمة وتوقفت عن العمل جراء الاستهداف التركي بالقذائف على الخطوط الكهربائية المغذية لها".

وقال مدير عام شركة الكهرباء المهندس أنور عكلة: "الاحتلال التركي ومرتزقته اعتدوا بقذائف المدفعية منذ صباح اليوم السبت على قرية أم الكيف ما أدى إلى إلحاق الأضرار بخط الـ (66 ك. ف) المغذي لمحطة تحويل كهرباء تل تمر 20-66 ك. ف وخروجها من الخدمة".

وأشار عكلة إلى أن الشركة ستقوم بإرسال ورشات الكهرباء الفنية للعمل على تقييم الأضرار التي لحقت بالخط المذكور والعمل على صيانته بأسرع وقت ممكن.

ووفق سانا "يتعمد الجانب التركي والفصائل الموالية له الاعتداء على محطة تحويل تل تمر وخطوط التوتر الكهربائي المغذية في المنطقة وآخرها كان في السادس والعشرين من أبريل الماضي وذلك في إطار مخططاته لتدمير البنى التحتية والمرافق الخدمية ومنازل ال