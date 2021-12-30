7 ملايين فلسطيني في الشتات ومثلهم تحت الاحتلال

بلغ عدد الفلسطينيين في الشتات نحو سبعة ملايين نسمة موزعين في كافة اصقاع الارض بحلول نهاية 2021، فيما يرزح عدد مماثل تحت الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل، بحسب ما اعلنه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الخميس.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في بيان "بلغ عـدد الفلسطينيين المقدر فـي نهاية عام 2021 حوالي 14 مليون فلسطيني".

وأضاف أن نحو 5 ملايين و300 ألف من الفلسطينيين يعيشون في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس، وقطاع غزة.

وذكر أن ثلاثة ملايين و200 ألف فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية، ونحو مليونين و100 ألف في قطاع غزة.

وذكرت معطيات الإحصاء أن مليونا و700 ألف فلسطيني يعيشون "في أراضي 1948" (المناطق العربية داخل إسرائيل).

أما بخصوص الفلسطينيين الذين يعيشون في الشتات، فقال الجهاز المركزي للإحصاء، إن عددهم يبلغ نحو 7 ملايين.

وقال إن نحو 6 ملايين و300 ألف منهم، يعيشون في الدول العربية، ونحو 750 ألفا في الدول الأجنبية.

وفي مايو/أيار الماضي قال جهاز الإحصاء، استنادا إلى سجلات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن نحو 28.4% من اللاجئين الفلسطينيين يعيشون في 58 مخيماً رسمياً تابعاً لوكالة الغوث الدولية تتوزع بواقع 10 مخيمات في الأردن، و9 مخيمات في سوريا، و12 مخيماً في لبنان، و19 مخيماً في الضفة الغربية، و8 مخيمات في قطاع غزة.