8 قتلى في تفجير أمام جامعة كابول الأفغانية

قتل 8 أشخاص في انفجار وقع أمام جامعة كابول الأفغانية الجمعة، في أثناء دخول عدد من الطلاب إلى الامتحانات، بحسب قناة "طلوع نيوز" المحلية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة وحيد الله ميار، إن التقديرات الأولية تشير إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة 33 بجروح، وسط مخاوف من ارتفاع عدد القتلى.

من جانبها، أوضحت شرطة كابول أن التفجير نُفّذ عبر استخدام متفجرة مغناطيسية يدوية الصنع، فيما لم تتبن بعد أي جهة التفجير.

وكان مسؤولون في الحكومة الأفغانية أعلنوا الأربعاء الماضي، عن مقتل 18 جنديا أفغانيا، خلال اشتباكات ليلية اندلعت مع حركة طالبان، وتمكّن الأخيرة من أسر جنود آخرين.

وأوضح المسؤولون أن الاشتباكات اندلعت عندما حاولت القوات الأفغانية إلقاء القبض على قيادي كبير في حركة طالبان. (وكالات)