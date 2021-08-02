فيديو: اعتقال اشخاص افتلعو اشعال الحرائق في تركيا

اعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن شخصين لقيا حتفهما الأحد بسبب حرائق الغابات في بلدة ماناوجات جنوب البلاد ليرتفع بذلك عدد الضحايا الى ثمانية مضيفا أن عشرة آخرين يتلقون العلاج في مستشفيات بالمنطقة.

وقال نشطاء انه تم رصد اشخاص يفتلعون اشعال الحرائق ونقلو مقاطع فيديو لاعتقالهم ومحاولة الجمهور التهجم عليهم

مكافحة الحرائق

وبينما يكافح رجال الإطفاء لليوم الخامس على التوالي ألسنة اللهب التي ما زالت مشتعلة في منتجعات ساحلية. قالت السلطات إن أغلب الحرائق التي تخطى عددها المئة في تركيا في الأيام الخمسة الماضية تم احتواؤها.

وقال وزير الزراعة وشؤون الغابات بكر باكدميرلي إن بعض الحرائق التي تسببت في اشتعالها الحرارة الشديدة والرياح لا تزال مستعرة في ماناوجات ومرمريس وبلدة ميلاس مما دفع السلطات لإخلاء بعض المناطق السكنية والفنادق.

محاولة اخماد 6 حرائق

وتظهر بيانات وزارة الزراعة وشؤون الغابات أن الجهود لا تزال جارية لإخماد ستة حرائق ما تزال مشتعلة في تركيا. وتم إجلاء آلاف الأشخاص من منازلهم منذ يوم الأربعاء. وشاركت فرق دعم من روسيا وأوكرانيا وإيران وأذربيجان في إخماد النيران بالتعاون مع الفرق المحلية ومتطوعين. وتعهدت الحكومة التركية بإعادة بناء المناطق المدمرة وتعويض المواطنين عن الخسائر الناجمة عن الحرائق.

مقطع من حرائق الغابات التي حدثت مساء أمس في مرمريس - تركيا، حيث وصلت إلى أماكن سياحية ومأهولة بالسكان ونتج عنها 4 وفيات، والتهمت النيران عشرات المنازل والحقول والاسطبلات في قرى عديدة، ولا تزال السلطات تحاول السيطرة على حرائق الغابات .. pic.twitter.com/Fn5fgvE9KU — هوميروس (@SHE5WN6ON) July 30, 2021

وقال باكدميرلي إن 13 طائرة على الأقل و 45 طائرة هليكوبتر وطائرات مسيرة و828 عربة إطفاء تشارك في جهود إخماد الحرائق. وقال الاتحاد الأوروبي إنه ساعد اليوم الأحد في إعداد ثلاث طائرات متخصصة في إخماد الحرائق، واحدة من كرواتيا واثنتان من اسبانيا، بعد أن لجأت تركيا إلى تنشيط برنامج لمواجهة الكوارث كي تطلب المساعدة من الدول الأوروبية الأخرى. وتركيا ليست عضوا بالاتحاد.