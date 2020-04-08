81 ألف وفاة حول العالم بالكورونا

تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا حول العالم، حاجز الـ81 ألف حالة.



وحسب موقع "وورلدومتر/ Worldometer" الخاص بمتابعة آخر الإحصائيات الخاصة بفيروس كورونا حول العالم، فإن عدد الوفيات بلغ حتى مساء الثلاثاء، 81 ألف و44 حالة.



ووصل عدد المصابين بالفيروس حول العالم إلى مليون و411 ألف و99 حالة.



فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس حتى الآن 300 ألف و759.



وتأتي الولايات المتحدة في صدارة الدول من حيث أعداد المصابين بـ 386 ألفا و194، فيما تتصدر إيطاليا قائمة الوفيات بـ 17 ألفا و127.