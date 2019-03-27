تونس: أطلاق فعاليات الدورة الثانية لـ“أيام قرطاج الشعرية“

أنطلقت في تونس، اليوم الجمعة الماضية، فعاليات الدورة الثانية لـ“أيام قرطاج الشعرية“، التي تستمر حتى الـ29 من شهر آذار/مارس الجاري، بمدينة الثقافة بالعاصمة التونسية، وذلك تحت شعار ”احتفاء بالشعر احتفاء بالحياة“.

وشهد افتتاح المهرجان حفلًا موسيقيًا، بقيادة الفنان التونسي عبدالرحمن العيادي، وأمسية شعرية لمجموعة من الشعراء، من تونس والإمارات والعراق والسعودية والأردن وسلطنة عُمان ولبنان.

ووصفت مديرة الدورة جميلة الماجري، دورة هذا العام، التي يشارك فيها أكثر من 40 ضيفًا من مختلف الدول العربية، وأفريقيا وأوروبا، بـ“دورة التكريس والترسيخ“، بعد دورة التأسيس العام الماضي.

وأضافت أن مكانة الشعر في تونس راسخة منذ سنين طويلة، منوّهة إلى أن شعراء تونسيين، على غرار أبي القاسم الشابي، قاوموا الاستعمار بكلماتهم، فضلًا عن تعدد المضامين الأخرى للقصائد والنصوص، وهو ما يعطي وجاهة لإحداث هذه التظاهرة على غرار نظيراتها السينمائية والمسرحية.