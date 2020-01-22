أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب إطلاق تطبيق إلكتروني خاص بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51، التي تُعقد في الفترة ما بين 22 يناير/كانون الثاني - 4 فبراير/شباط في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

ويحمل المعرض الذي تشارك فيه 39 دولة وما يقارب 900 ناشر دولي وعربي، عنوان "مصر أفريقيا.. ثقافة التنوع"، واختيرت دولة السنغال ضيف الشرف لهذه الدورة، كما تم اختيار الجغرافي المصري جمال حمدان شخصية العام للمعرض.

ويتيح التطبيق للزوار معرفة كل ما يخص معرض الكتاب لهذا العام من دور النشر المشاركة، وأسماء الكتب، وجدول الفعاليات وخريطة أجنحة المعرض وغيرها الكثير من التفاصيل.

وقال الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، ورئيس معرض القاهرة الدولي للكتاب: "يمكن للزائر من خلال التطبيق التعرف على مكان الكتاب الذى يريده ودار النشر وسعره أيضاً، ويمكن من خلاله تحديد الكتب التي سيتم شراؤها، بهدف التيسير على الزوار".

كما قامت الهيئة بتفعيل صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وباشرت نشر أرشيفات لندوات المعرض في الدورات السابقة، وكذلك تفعيل قناة للهيئة المنظمة على موقع "يوتيوب" إلى جانب موقع إخباري للمعرض.

ويمكن الوصول للتطبيق الإلكتروني من خلال الرابط التالي:

https://gebobookfair.com/get/app?platform=ios&ref=toya&fbclid=IwAR0rtC3cn3dWV4bL6Y62dK0nydl5u5DNTvnOgTmuLbRG97nR_SvNQYSQBug

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gebobookfair.app