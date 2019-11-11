إلهام المدفعي ضيف مهرجان "هلا بالمجاز" 6 ديسمبر المقبل

سيكون جمهور الفنّ الأصيل واللحن العذب على موعد مع الفنان العراقي الكبير إلهام المدفعي في حفل يحمل عبق الشجن العراقي، يرافقه فرقة "طرباند" العربية القادمة من السويد، مساء 6 من ديسمبر المقبل، ضمن الموسم الجديد لأمسيات مهرجان "هلا بالمجاز"، الغنائية والموسيقية، التي ينظمها مسرح المجاز الوجهة الثقافية والترفيهية المتكاملة والفريدة من نوعها في الشارقة.

وسيحظى الجمهور التوّاق لسماع أجمل المقامات الموسيقية والأغنيات الجميلة التي تعبّر عن تاريخ حافل بالإبداع قدّمه المدفعي خلال مسيرة تجاوزت الأربعة عقود، بأغنيات خالدة، من "خطار"، مروراً بـ"مالي شغل بالسوق"، وصولاً إلى "أشقر بشامة"، وغيرها من الأغنيات التي دمج من خلالها الموسيقى العربية الأصيلة بالأنغام الغربية في توليفة بقيت متداولة في ذاكرة وأذهان الأجيال.

وللمرّة الأولى في الشارقة، تطلّ فرقة "طرباند" ذات الأصول العربية والتي شقّت طريقها في العام 2008 كواحدة من الفرق الموسيقية التي تعتمد على تقديم "الموسيقى البديلة" من السويد والتي حازت على جائزة "أفضل فرقة موسیقیة" في السوید للعام 2017 ، لتتحف الجمهور الإماراتي والعربي بباقة مختارة من أجمل الأغنيات والمقطوعات الموسيقية التي تروي تاريخ وثقافة الشرق الموسيقية، وتدمج ما بين الآلات والأصوات والكلمات الغربية، و تقود الفرقة الفنانة نادين الخالدي، السويدية ذات الأصول العراقية، حيث تعاونت في تشكيل الفرقة مع الموسيقي السويدي "غابرئيل هرمانسون"، والفرقة متخصصة بتقديم الأغنيات العربية بأسلوب متفرد لا يخلو من الإبداع.

وحول هذه الاستضافة قال طارق سعيد علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة:" يسعدنا أن يستضيف مسرح المجاز الفنان العراقي الكبير إلهام المدفعي، ليقدم لجمهوره التوّاق للاستماع لعذوبة الألحان الشرقية التي تميزت ببصمته المتألقة خلال مسيرة طويلة مشبعة بالأعمال التي حظيت برواج كبير بين جمهور الغناء العربي الأصيل".

وتابع مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة:" حضور فرقة "طرباند" لأول مرة في الشارقة يقدم للجمهور نوعاً جديداً من الفنون التي تمزج ما بين الثقافات العربية والغربية، وهذا ما نحرص عليه في مسرح المجاز، أن نشرّع آفاق الإبداع الإنساني أمام الجمهور ليستمتع بأجمال المقطوعات الموسيقية والغنائية التي تعرف بحضارة وعراقة الشعوب".

واستضاف المسرح مجموعة متنوعة من المواهب الموسيقية على مدار العامين الماضيين؛ بمن فيهم الأسطورة الموسيقية اليونانية ياني، وأسطورة الموسيقى اللاتينية خوليو إغليسياس، ونجوم الطرب العربي محمد عبده ومارسيل خليفة، ونوال الكويتية والفنان الإماراتي حسين الجسمي، والفنانة الشابة صاحبة الصوت العذب بلقيس، كما استضاف المسرح كلّ من السوبر ستار راغب علامة، ومحبوب العرب محمد عساف، والفنان الكويتي نبيل شعيل، وشمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، والنجم العراقي ماجد المهندس، وغيرهم من النجوم.

ويذكر أن المسرح مجهّز بخيارات تناسب الجمهور من ذوي الإعاقة، حيث يتوفّر لهم أماكن مناسبة لركن السيارات، إلى جانب وجود فريق مدرب بشكل احترافي على مساعدتهم ومرافقتهم فيما يتعلق بأماكن الجلوس، كما يتسنى للجمهور إمكانية شراء تذاكر الحفل الآن عبر Platinumlist.ae