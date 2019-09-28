افتتاح معرض اسطنبول الدولي للكتاب العربي بنسخته الخامسة

بعد نجاحاته المتوالية في السنوات السابقة انطلق اليوم السبت 28 سبتمبر/ أيلول 2019 معرض اسطنبول الدولي للكتاب العربي بنسخته الخامسة تلبية لحاجة ملايين الناطقين باللغة العربية في تركيا، وفي مدينة اسطنبول خاصة، فمن المعلوم أنه يزيد عدد أفراد الجالية العربية في تركيا عن قرابة 5 ملايين عربي.

ولا يخفى اهتمام فئة كبيرة من الأتراك باللغة العربية لأسباب دينية وثقافية، وهو ما كان من أحد الدوافع المهمة لانطلاق معرض اسطنبول الدولي للكتاب العربي قبل قرابة أربع سنوات من الآن.

وأثبت المعرض نجاحاته المتوالية من خلال الإقبال الفريد للجالية العربية المتعطشة للإنتاج الفكري بلغتها الأم، في بلد أعجمي ينطق بغير لغتهم، مع إقبال واضح لفئة كبيرة من الأتراك الذين يرون في أنفسهم انتماًء للغة القرآن، وحاجة ماسة للاطلاع على علوم الإسلام المتنوعة، واستجابة لحديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: "أِحّبوا العرب لثلاث: لأني عربي، والقرآن عربي، وكلام أهل الجنة عربي" [رواه البيهقي في شعب الإيمان].

موقع معرض اسطنبول الدولي للكتاب العربي الخامس وأوقات دوامه:

صالة مركز ومعرض أوراسيا (للفن والمعارض في منطقة يني كابي لاستضافة معرض اسطنبول الدولي للكتاب العربي لهذا الموسم، وأتاحت بلدية اسطنبول باصات مجانية لُتقل رواد المعرض إليه من نقاط المواصلات القريبة منه، وفي الخريطة المرفقة موقع المعرض المحدد.