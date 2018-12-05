وفاة الأديب والمؤرخ السعودي عبدالله بن محمد الشهيل

الأديب والمؤرخ السعودي عبدالله بن محمد الشهيل

توفي اليوم الأديب والمؤرخ السعودي عبدالله بن محمد الشهيل، وتقرر أن يصلى عليه بعد صلاة العصر في مسجد الملك خالد في العاصمة الرياض، ليدفن في مقبرة الشمال.

وشغل الأديب الراحل منصب مدير عام الأندية الأدبية بالرئاسة العامة للشباب، كما ترأس النادي الأدبي في الرياض، وكان عضوًا في مؤسسة عسير للصحافة والنشر، وله العديد من المؤلفات منها “عبدالله بن محمد الشهيل محطة عمر”، و”فترة تأسيس الدولة السعودية المعاصرة”، و”إسرائيل وتحديثات المستقبل”، و”التطور التاريخي للدولة السعودية في دورها الأول”.