الأردن: المكتبة الوطنية تستضيف إشهار كتاب "روسيا من ثورة الى ثورة"

استضافت دائرة المكتبة الوطنية الدكتور سامر العاصي وبرعاية الأستاذ عدنان أبو عودة في حفل إشهار كتابه "روسيا من ثورة الى ثورة _ روسيا أحجية التاريخ"، الصادر عن "الآن ناشرون وموزعون" في عمّان، "وقدم قراءة نقدية للكتاب د.عيسى دباح ود.عبدالله الطوالبة" .

وفي مستهل حديث أبو عودة قال أن الكتاب غني بالأخبار والمعلومات والحقائق فقد ساعد الكاتب القراء لفهم تاريخ روسيا الحديث واختار حقب مهمة في التاريخ الروسي، مشيراً إلى أن عنوان الكتاب كان محيراً ويستوقف القارئ كثيراً.

فيما قال د.الطوالبة أن د.العاصي قد استجمع كماً هائلاً من المعلومات صبها في قالب سردي وحولها إلى مادة أدبية مهمة لكل باحث ومهتم بتاريخ روسيا وحاضرها، ناهيك عن عنصر التشويق الذي كان جلياً لافتاً من خلال حرص المؤلف على تطعيم صفحات كتابه بنكات وطرائف عميقة المغزى وغنية الإيحاء .

وأشار د. الطوالبة إلى أن أسلوب السرد الماتع قد كرس لدى المؤلف وهو يصيغ مادة كتابه قاعدة مبناها أن التشويق يستقيم مع السلبيات أكثر مع الإيجابيات، وأن الكتاب لا يشكل عرضاً فكرياً لمؤرخ محترف يريد أن يستعرض معلوماته ومصادرها العديدة وإنما هو أقرب إلى مراقبة الكثير من الأحداث التاريخية المهمة.

وأوضح د.دبّاح أن الكتاب خفيف الظل فيه الكثير من الأحداث التاريخية التي مرت على روسيا ولكنه ليس كتاب تاريخ.

وبيّن أن الكتاب تحدث من خلال صفحاته، التي بلغ عددها حوالي 550 صفحة، عن الثورات التي عصفت بروسيا خلال القرن العشرين وعن قادة ثورة اكتوبر والاتحاد السوفياتي وغيرها من الأحداث التاريخية .

وفي نهاية الحفل قام د. العاصي بالرد على استفسارات الناقدين موضحاً أنه لطالما كان محايداً ينظر إلى الأمور بموضوعية، فقد سرد سيرة بعض الشخصيات التي حكمت روسيا قبل اندلاع الثورة الشيوعية وما تلاهى من ثورات ملقياً الضوء على الأحداث التاريخية التي وقعت حقيقةً ولم يسبق نشرها.