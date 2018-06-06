الإسكندرية تتنافس على استضافة المؤتمر الـ 26 للمجلس الدولي للمتاحف في 2022

الإسكندرية

تسعى الإسكندرية ثاني كبرى مدن مصر للتنافس على استضافة المؤتمر الـ 26 للمجلس الدولي للمتاحف في 2022، والذي يعد أكبر تجمع للخبراء والمتخصصين بهذا المجال يقام كل 3 سنوات.

تتنافس 3 مدن عريقة على الفوز بحق استضافة المؤتمر الـ 26 للمجلس الدولي للمتاحف في 2022، والذي يعد أكبر تجمع للخبراء والمتخصصين بهذا المجال يقام كل 3 سنوات.

وتسعى الإسكندرية ثاني كبرى مدن مصر وبراغ عاصمة جمهورية التشيك وأوسلو عاصمة النرويج للفوز في التصويت الذي يجريه المجلس التنفيذي للمجلس الدولي للمتاحف "الأيكوم" يوم الثامن من يونيو، بمقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" في باريس.

وتوقع خالد عزب رئيس اللجنة الوطنية المصرية للمتاحف، الذي قدم ملف الإسكندرية، أن تتركز المنافسة بين الإسكندرية وبراغ، فيما تقل فرصة أوسلو التي استضافت هذا المؤتمر في عام 1995.