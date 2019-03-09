ندوة بعنوان "الشكل واللون في الخزف الإسلامي في مصر منذ الفتح العربي إلى العصر العثماني"

تنظم إدارة المجموعات والخدمات العامة بقطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية، يوم الأحد، ندوة بعنوان "الشكل واللون في الخزف الإسلامي في مصر منذ الفتح العربي إلى العصر العثماني"، تلقيها الأستاذة الدكتورة هبة محمود سعد؛ أستاذ الآثار الإسلامية بقسم الإرشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية؛ بقاعة الأوديتوريوم بالمكتبة.

وتلقى المحاضرة الضوء على أنواع الخزف في مصر الإسلامية والتي تشمل الفخار والخزف والبورسلين والاختلافات بينها من حيث المادة الخام، كما تتناول تطور الخزف الإسلامي في مصر من حيث أشكال المنتجات، والزخارف الممثلة عليها، وتطور الألوان وطرق التنفيذ.

يذكر أن المحاضرة مفتوحة للجمهور، وسيصاحبها عرض لأهم هذه الكتب والمراجع في مجال الخزف الإسلامي ضمن مقتنيات المكتبة الرئيسية.