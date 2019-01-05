الجائزة العالمية للرواية العربية تعلن عن القائمة الطويلة لعام 2019 يوم 7 يناير الجاري

الجائزة العالمية للرواية العربية

تعلن الجائزة العالمية للرواية العربية، عن القائمة الطويلة لعام 2019، وتضمن 16 رواية، وذلك يوم 7 يناير الجاري.

ويتم اختيار الرواية الفائزة من بين 134 رواية مرشحة للجائزة، صدرت بين يوليو 2017 ويونيو 2018.

وتهدف الجائزة إلى مكافأة التميز في الرواية العربية المعاصرة ورفع مستوى قراءة الروايات العربية، والتعريف بها من خلال ترجمتها إلى لغات رئيسة أخرى ونشرها.

الجائزة العالمية للرواية العربية «آي باف» أهم الجوائز الأدبية المرموقة في العالم العربي، تُمنح الجائزة لأفضل رواية في كل سنة حسب وجهة نظر لجنة التحكيم وتقييمها.

تدار الجائزة برعاية "مؤسسة جائزة مان بوكر" في لندن، بينما تقوم "دائرة الثقافة والسياحة - أبو ظبي" في الإمارات العربية المتحدة بدعمها ماليا.