الاعلان عن اسم الفائز بجائزة نجيب محفوظ

يعلن قسم النشر بالجامعة الأمريكية، في السادسة مساء غد الثلاثاء، اسم الفائز بجائزة نجيب محفوظ، التي يمنحها القسم، وتقدر قيمتها بـألف دولار كما تضم الجائزة ترجمة العمل الفائز إلى اللغة الإنجليزية.