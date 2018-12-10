الاعلان عن اسم الفائز بجائزة نجيب محفوظ
الاعلان عن اسم الفائز بجائزة نجيب محفوظ
يعلن قسم النشر بالجامعة الأمريكية، في السادسة مساء غد الثلاثاء، اسم الفائز بجائزة نجيب محفوظ، التي يمنحها القسم، وتقدر قيمتها بـألف دولار كما تضم الجائزة ترجمة العمل الفائز إلى اللغة الإنجليزية.
أنشئت هذه الجائزة عام 1996 لأول مرة وفاز بها الروائي إبراهيم عبد المجيد مناصفة مع الروائية الراحلة "لطيفة الزيات"ولم تتوقف منذ إنشاءها باستثناء عام 2011 إبان أحداث الخامس والعشرين من يناير ومنحت الجائزة للشعب المصري. وفازت الفلسطينية حزامة حبايب بالجائزة العام الماضي عن روايتها "مخمل".
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