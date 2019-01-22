الدكتورة غادة عبد الرحيم توقع كتابها "سوبر مامي.. كيف تبنين شخصية طفلك؟

توقع الدكتورة غادة عبد الرحيم على وتناقش كتابها "سوبر مامي.. كيف تبنين شخصية طفلك؟ وذلك فى معرض القاهرة الدولى للكتاب وذلك يوم 29 يناير الساعه 6 مساء بقاعة حفلات التوقيع والمناقشات، بلازا 1 الدور العلوى.



ويناقش الكتاب الدكتور عادل عبد الله، أستاذ التربية الخاصة، عميد كلية علوم الإعاقة والتأهيل، جامعة الزقازيق، والدكتور محمود أبو النور عبد الرسول أبو النور، أستاذ التربية المقارنة والإدارة التربوية، وكيل كلية التربية النوعية لشئون الدراسات العليا والبحوث، جامعة القاهرة، والدكتور محمد يحيى ناصف، أستاذ علم نفس التربوى، عميد شعبة بالمركز القومى للبحوث التربوية والتنمية.



والكتاب صادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، وجاء على غلافه "هذا الكتاب الذي يخرج الآن للنور ليس وليد اللحظة لكنه خلاصة سنوات من الجهد والمعاناة والدراسة للإجابة عن سؤال واحد "كيف أجعل من طفلى سوبر؟"