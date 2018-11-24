السلطات الكويتية أدرجت على القائمة السوداء ما يقرب من 948 كتابًا

نشر بكر حمادي المدير العام لدار بوهيما للنشر والتوزيع، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عددا من الصور لمقبرة رمزية لبعض الكتب التي منعت في الدورة الـ 43 من معرض الكويت الدولي للكتاب 2018.

وكانت السلطات الكويتية أدرجت على القائمة السوداء ما يقرب من 948 كتابًا، تم منعهم من المشاركة في معرض الكويت الدولي للكتاب، الذي انطلق في 14 نوفمبر الجاري، وجاءت أبرز العناوين التي تم منعها وجسدت داخل المقبرة الرمزية، كتب «النساء في التراجم الإسلامية» و«نكت x نكت» و«اوشو كشف الأسرار» و«حريم» و«لماذا نكتب» و«نساء كازانوفا» و«شاعر ألمانيا الأعظم» و«ايروتيكا» بالإضافة إلى كتاب «الأخوة كارامازوف» لدوستويفسكي.

وجدير بالذكر أنه تم عرض جميع العناوين المشاركة في الدورة الـ43 من معرض الكويت للكتاب، التي تستمر حتى 24 نوفمبر، من قبل لجنة رقابة وفق اللوائح الكويتية.

وتعمل اللجنة بموجب قانون صدر عام 2006 حول الصحافة والمنشورات، والذي يحدد سلسلة من الجرائم التي يعاقب عليها الناشرين فيما يخص الأدب والصحافة، ومن الكتب المحظورة التي تتناول كتابات عن إهانة الإسلام أو القضاء الكويتي، وتمس تهديد الأمن القومى، أو تعمل على التحريض على الاضطرابات، أو تحرض على ارتكاب أعمال غير أخلاقية.