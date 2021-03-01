"السماء على نحو وشيك" تأليف عزت القمحاوي.. مجموعة قصصية ترسم لنا المواقف التي يعيشها الإنسان في الحياة، والتي تعبر عن منظور كل واحد منا وتصوراته وميزانه في الحياة..

سندرك هنا أن للحقيقة أكثر من وجه، وللناس جميعًا مقاييس ومعايير لا تستقيم عند الآخرين. القصص الواردة في المجموعة: شكر الله سعيك، الموقد، إنه الخريف، يطارد الغبار، وحدهما، عتمة صباحية، مقعد في الحديقة، عزيزنا الضيف.. احتفى القراء بالقصة الأولى "شكر الله سعيك"، والتي تدور حول رجل عجوز عاد إلى قريته بعد غياب طويل ليدفع أخاه ويتلقى واجب العزاء، ويتأمل في الحال من حوله ويلاحظ التغيرات العميقة التي شهدتها القرية. أما قصة الموقد فبطلها أيضًا رجل عجوز اشترى موقدًا ويجلس أمامه ليعرض لنا تأملاته وخبرات الحياة وتحول السنين وانقضاء العمر.

سيكون أجمل كتاب في الدنيا..

يقول مبتهجًا، كأنه يرى النتيجة بين يديه. يشعر أنه لا يريد أكثر من بعض وقت الفراغ وبعض الصمت ليفعل ذلك. ولكنه كان أحيانا يجد الصمت ولا يجد الفراغ، وأحيانا يجد الفراغ فحسب. عاش مثل قطة شوارع حُبلى تبحث عن مكان آمن لتضع حملا لا ينتظره أحد. يخلص نفسه من فكي الوظيفة، يطمئن على احتياجات البيت، يغلق على نفسه غرفة النوم، لا يشرع في الكتابة حتى يبدأ نحيب غربان يشوش روحه؛ تتدافع إلى ذهنه الأحداث التي مرت به أثناء اليوم، أمه التي لم يعرف عنها شيئًا منذ أسبوع، مريض يستحق الزيارة، نتيجة امتحانات ابنته التي كانت تتقدم بنجاح يغبطه

الهررة التي صعدت السلالم توقفت فوق درجة بمستوى رأسه. استدارت وأخذت تنظر إليه. أحس بالامتنان لحسن ظنها به. أخذ يزحف مع عصاه متراجعا ليستند بظهره على درابزين السلم. وقف يراقب القطة وصغارها ويختلس بين لحظة وأخرى نظرة إلى الباب المقابل، ليستطلع إن كان هناك من يقف خلف الباب. تطلع إلى ساعة يده

-سترجع الحفيدة الآن من المدرسة"

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