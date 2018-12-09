الشارقة: انطلاق فعاليات وأنشطة أسبوع التراث الإماراتي

تنطلق اليوم فعاليات وأنشطة أسبوع التراث الإماراتي بمركز فعاليات التراث الثقافي «البيت الغربي»، ضمن برنامج «أسابيع التراث العالمي» الذي ينظمه معهد الشارقة للتراث، تحت شعار «تراث العالم في الشارقة»، وتستمر حتى يوم الخميس المقبل.

وقال د. عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث: «هناك دعوة مفتوحة للجميع لزيارة مركز فعاليات التراث الثقافي «البيت الغربي»، فمن خلال أسبوع التراث الإماراتي نعمل على تعريف الجيل الحالي والأجيال القادمة بأصالة الماضي، وتمكينهم من استكشاف ذلك الزمن بكل ما فيه من عادات وتقاليد أصيلة تعبر عن الموروث الشعبي للأجداد».

وتابع: «عُشّاق التراث والأصالة على موعدٍ يكشف عن رغبتهم في التعرف إلى التراث بمختلف تفاصيله، حيث سيتوافر لهم ذلك من خلال تنقلهم ورحلاتهم، سواء من خلال المحاضرات الفكرية المتخصصة في شؤون التراث، أو التنقل بين البيئات الإماراتية المتنوعة، للتعرف إليها والعيش معها للحظات من خلال الاستماع للأشخاص الموجودين في تلك البيئات».

وأكد المسلم أهمية التراث وضرورة تبادل المعارف والتجارب، من أجل الاستمرار في حفظ وصون التراث وحمايته ونقله للأجيال.