الشاعر المصري صلاح عبدالصبور

يعد الشاعر صلاح عبدالصبور واحدا من رواد حركة الشعر العربي المعاصر، ويعد واحداً من الشعراء القلائل الذين أضافوا إضافة بارزة في مجال المسرح الشعري أما اسمه كاملا فهو محمد صلاح الدين عبدالصبور، وهو مولود في ٣ مايو ١٩٣١ بالزقازيق، وقد تخرج في كلية الآداب جامعة القاهرة قسم اللغة العربية في ١٩٥١وتتلمذ على يد الشيخ أمين الخولي، الذي ضمه لجماعة «الأمناء» التي كان لها إسهام كبير في حركة الإبداع الأدبي والنقدي في مصر، ولفت عبدالصبور الانتباه بعد نشره قصيدته «شنق زهران»، ومع صدور ديوانه الأول «الناس في بلادي» تم وضعه بين رواد الشعر الحر، مع نازك الملائكة وبدر شاكر السياب.

وسرعان ما وظف صلاح عبدالصبور هذا النمط الشعرى الجديد في المسرح، وفى شعره استلهم التراث العربي وتأثر بالشعر الإنجليزي المعاصر، وبالأخص الشاعر «ت. س. إليوت»، وقد لفت انتباه المتابعين للحركة الشعرية ديوانه الأول الذي جاء في قالب شعر التفعيلة متميزا بالصور الفريدة واللغة اليومية الشائعة، مع امتزاج الحس السياسي والفلسفي بالموقف الاجتماعي، ومن دواوينه «أقول لكم» و«تأملات في زمن جريح» و«أحلام الفارس القديم» و«شجر الليل» ومن مسرحياته الشعرية «الأميرة تنتظر» و«مأساة الحلاج» و«مسافرليل» و«ليلى والمجنون» وقد توفي في ١٣أغسطس ١٩٨١،إثر تعرضه لنوبة قلبية حادة.