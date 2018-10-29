حفل مناقشة لكتاب "النهار الآتى.. دراسات نقدية في تجربة الشاعر رفعت سلام" للكاتب أحمد سراج

ينظم أتيليه القاهرة حفلا لمناقشة لكتاب "النهار الآتى.. دراسات نقدية في تجربة الشاعر رفعت سلام" للكاتب أحمد سراج، وذلك يوم الثلاثاء 30 اكتوبر الجارى، فى تمام الساعة السابعة مساء، بمقر الأتيليه.

يشارك فى مناقشة الكتاب الدكتور شاكر عبدالحميد أستاذ علم نفس الإبداع ووزير الثقافة الأسبق، والشاعر أمجد ريان، ويديرها الشاعر والمترجم أسامة جاد .

"النهار الآتي" هو الجزء الثانى من مشروع أحمد سراج الأدبى، وقد صدر الجزء الأول (أدب المصريين شهادات ورؤى) عام 2016 وتضمن شهادات لستة وستين كاتبًا مصريا ونصوصهم والتعريف بهم، مع مناقشة أهم التغيرات التي طرأت على النص الأدبي بعد ثورة يناير.

يضم الكتاب ثمانية وعشرين مادة من نخبة نقاد الوطن العربى وشعرائه تحاور منجز رفعت سلام الشعرى، فى خمسمائة صفحة من القطع الكبير. وعن محتوى الكتاب أوضح سراج: الكتاب بتقديم الناقد الكبير محمد عبدالمطلب، ويضم ثمانية وعشرين مادة، وأبوابه الرئيسية هى: الدراسات العامة: وتتناول مشروع رفعت سلام برؤية عامة دراسات الدواوين: وتتناول كل ديوان بدراستين أكاديمتين ويشترط ألا يتكرر اسم الناقد أكثر من مرتين الشهادات: ويعبر فيها من عاصروا الشاعر عن رؤيتهم له ولتجربته الإنسانية والحياتية. وأخيرًا ببلوجرافيا رفعت سلام.