الغابة النرويجية للكاتب الياباني هاروكي موراكامي

الغابة النرويجية هي إحدى روايات الكاتب الياباني هاروكي موراكامي، يصور كيف تتحول كل الأشياء الإنسانية كالصداقة والموسيقى والحب في اليابان إلى أشياء عذبة بسيطة. موراكامي اقتبس اسم الرواية من اسم أغنية للفرقة الأمريكية الشهيرة ” بيتلز”.

نبذة عن أحداث الرواية

ما أن يهبط تورو واتانابي البالغ من العمر 37 عامًا في مطار هامبورغ بألمانيا، حتى تبدأ الطائرة التي كان على متنها في لعب أغنية “الغابة النرويجية” للفرقة الشهيرة “بيتلز”، تلمس الأغنية مشاعر تورو بشدة، ويجد نفسه يعود إلى ذكريات شبابه.

في عام 1968، كان تورو طالبًا جديدًا في جامعة واسيدا في طوكيو. وكانت المدرسة في خضم ثورة طلابية، لكن تورو تجنب السياسة عندما استقر في مسكنه.

بعد ظهر أحد الأيام، التقى تورو بناوكو وهى أحد معارفه من مسقط رأسه في كوبي. وناوكو هي الحبيبة السابقة لأعز أصدقاءه من المدرسة الثانوية كيزوكي والذي انتحر خلال سنتهم الأخيرة.

يقضي تورو وناوكو فترة الظهيرة يتمشيان ويتحدثان، لكن حديثهما لم يتطرق أبدًا إلى موضوع كيزوكي.

ومع مرور الأشهر، يلتقي تورو وناوكو كل يوم أحد. وعلى الرغم من أن علاقتهم تزداد قربًا، إلا أنهم ظلوا على تجاهلهم لأمر كيزوكي. وعلى الرغم من صداقته مع ناوكو ، إلا أن تورو كان دائمًا ما يشعر بأن حياته بلا هدف.