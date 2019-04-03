الفنانة سمر كامل، في معرض "فنون العالم دبي"

تشارك الفنانة سمر كامل، في معرض "فنون العالم دبي" الحدث الفني الأكبر في المنطقة بنسخته الخامسة والذي تبدأ فعالياته هذا العام من 3 إلى 6 أبريل المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

وعلقت الفنانة التشكيلية والكاتبة سمر كامل، عن بدء فعاليات المعرض حيث قالت: "يكون المعرض هذا العام أكبر وأفضل من أي وقت مضى.. فقد عملنا على تطوير المعرض هذا العام في نسخته الخامسة، ليكون حدثًا فنيًا ضخمًا مميزا، فيشمل المعرض 150 صالة فنية ويشارك فنانون من حول العالم من أكثر من 30 دولة".

وأضافت: "نقدم هذا العام ما يفوق عن 3000 قطعة فنية تتراوح بين الفن التجريدي والسائل والتكعيبي والوسائط المتعددة والمجسمات حيث تبدأ الأسعار من 100 دولار فقط، لأن هدفنا أن يصل الفن إلى أكبر شريحة ممكنة من المهتمين به ويكون في متناول يد الجميع".