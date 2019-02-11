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من القدس الاعلان عن أسماء المرشحين في القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية

من القدس الاعلان عن أسماء المرشحين في القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية
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